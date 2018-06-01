Gercüş’te sigarayı bırakma standı açıldı

Gercüş ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından “Dünya Tütünsüz Günü” nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla sigara bırakma standı kuruldu. Kadın Kültür Merkezi önünde kurulan stantta sigaranın zararları ve bırakma yolları gibi konularda vatandaşları bilgilendirilerek kitapçık ve broşürler dağıtılıyor. Ramazan ayı nedeniyle iftardan sonra kurdukları standa yoğun ilgi olduğunu belirten Gercüş Halk Sağlığı personeli Gülistan Ülker, “Amacımız vatandaşımızı sigarasızlığa özendirmek, sigaranın zararlarını anlatmak, farkındalık oluşturmaktır” dedi.

“Sigarayı bırakmayı düşünüyorum”

Standı ziyaret eden vatandaşlardan Tahsin Kaya, sigara kullanıcısı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Ben de sigara içiyordum ama bu uygulamadan sonra sigarayı bırakmayı düşünüyorum. Çünkü sigarayı bırakma konusunda neler yapmamız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini bu broşürlerde anlatıyorlar.”