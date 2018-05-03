Gercüş’te tarihi değirmenler kaderine terk edildi

Vatandaşlar, değirmenlerin onarılmasını istedi.

Gercüş’e bağlı Gönüllü köyünde bulunan ve uzun yıllarca bölgedeki vatandaşların buğdaylarını öğüterek, 1990 yılına kadar aktif halde çalışan tarihi 17 su değirmeni kaderine terk edildi. Köylüler, birçoğu yıkılmaya yüz tutan değirmenlerin onarılmasını istedi. Vatandaşlardan Mehmet Yavuz, daha önce değirmenlerin 24 saat çalıştığını ve köylerine buğdaylarını öğütmek için çok sayıda vatandaşın geldiğini belirterek, “O günler çok güzeldi. Gönüllü köy sakinleri misafirleri çok seviyorlardı ve her zaman gözlerimiz onların yolunu bekliyordu. Şuan ise köyümüze hiç kimse gelmiyor. Hasretimiz bir misafir olmuş. Değirmenlerimiz çalışamaz duruma geldi” dedi.

Değirmenlerinin onarılmasını istediklerini dile getiren Yavuz, “Bir su değirmeni unundan yapılan ekmek 50 adet fırın ekmeğinden daha güzeldir. Fırın ekmeği kuvvetsizdir. İçinde kepek yok, tadı da güzel değil. Ekmeğin kokusunu daha önceleri 100 metreden bile alabiliyorduk. Keşke bu değirmenler tekrar çalışsa” diye konuştu.