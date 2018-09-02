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02 Eylül 2018 15:03

Gercüş’te tarihi değirmenler onarılmayı bekliyor

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde bulunan yaklaşık 200 senelik tarihi 2 su değirmeni kaderine terk edildi.

Gercüş’te tarihi değirmenler onarılmayı bekliyor

02 Eylül 2018 15:03

Vatandaşlar, değirmenlerin onarılmasını istedi.


Gercüş’e bağlı Akyar köyünde bulunan ve uzun yıllarca bölgedeki vatandaşların buğdaylarını öğüterek aktif halde çalışan tarihi 2su değirmeni kaderine terk edildi. Köylüler, birçoğu yıkılmaya yüz tutan değirmenlerin onarılmasını istedi. Akyar köy sakinlerinden Salih Avcı “Eskiden eşeklerle her taraftan unlarını buraya getirip bir gece bazen de 2 gece kalıp sıralarını bekliyorlardı. Günde 10 kişi ortalama geliyordu köyümüze. 2 değirmenimiz durmadan sabah akşam çalışıyordu.70 köyden buğdaylarını öğütmek için geliyorlardı. Bu ekmeğin tadı o kadar güzeldi ki günde bir tandır ekmek bitiriyorduk şimdiki ekmeyin hiçbir tadı yok. Bir an önce bu tarihi değerlendirmelerimizin yapılmasını istiyoruz. Bu değirmenlerin olmasıyla birlikte herkes memnun olacak eski değerlerin kaybolmasını istemiyoruz” dedi.




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