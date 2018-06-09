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09 Haziran 2018 09:40

Gercüş’te tarihi mağara keşfedilmeyi bekliyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan tarihi Kral Kızı Mağarası keşfedilmeyi bekliyor.

Gercüş’te tarihi mağara keşfedilmeyi bekliyor

09 Haziran 2018 09:40

Vatandaşlar, mağaranın turizme kazandırılmasını istiyor.


Gercüş’e bağlı Kırkat köyü Öteyaka mezrasında bulunan ve görenleri kendine hayran bırakan Kral Kızı Mağarası keşfedilmeyi bekliyor. Geçmiş yıllarda bir kralın kızının yaşadığı ileri sürülen mağaranın turizme kazandırılması isteniyor. Köylerinin Batman’ın ikinci Hasankeyf’i olduğunu belirten vatandaşlardan Murat Kızmaz, “Çok güzel bir kalıntı ve de çok güzel bir miras var burada. Ancak gelip görenler bunu fark ediyor. Bu tarihi mağaralar unutulmuş. Devletimizin burayı restore etmesini ve turizme kazandırılmasını istiyoruz. Burası çok güzel, buraya gelen insanlar çok mutlu oluyor. Üç katlı olan bu mağaraların tekbir kapısı var” dedi.


Musa Kızmaz, insanların mağaranın varlığından haberdar bile olmadığını anlatarak, “Herkesin bunu görmesini istiyoruz. İnsanlar burayı öğrense ve bilse inanın herkes buraya akın eder ve turistler bile buraya gelecektir. Buranın değerlendirilmesini istiyoruz” diye konuştu.




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