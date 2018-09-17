Gercüş'te trafik kazası: 1 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilmeyen Mehmet Şerif Arık (25) yönetimindeki otomobil Gercüş'ten Midyat istikametinde seyir halindeyken şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü arık yaralandı. Arık, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.