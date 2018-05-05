Gercüş’te trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü mevkiindeki karayolunda meydana geldi. Batman’dan Mardin’in Midyat ilçesi istikametine gitmekte olan Mehmet Emin Alkan idaresindeki 56 KC 089 plakalı kamyonet ile ile Gercüş’ten Batman istikametine gitmekte olan İsmail Akıncı idaresindeki 34 AB 7322 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada İ.A., M.A., M.E.A. ve Y.S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen iki ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.