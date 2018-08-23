Gercüş’te trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü karakolunun 13’inci kilometresinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Nizamettin Ekinci (50) yönetimindeki 34 FU 5352 plakalı otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada aynı araçta bulunan Azize Ekinci (50), Evin Ekinci (25), Sibel Zeyrek (26) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.