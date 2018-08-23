Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 18:14

Gercüş’te trafik kazası: 4 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gercüş’te trafik kazası: 4 yaralı

23 Ağustos 2018 18:14


Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü karakolunun 13’inci kilometresinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Nizamettin Ekinci (50) yönetimindeki 34 FU 5352 plakalı otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada aynı araçta bulunan Azize Ekinci (50), Evin Ekinci (25), Sibel Zeyrek (26) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç