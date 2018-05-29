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29 Mayıs 2018 14:02

Gercüş’te vatandaşlara kene uyarısı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi yetkililerince ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında uyarılarda bulunuldu.

Gercüş’te vatandaşlara kene uyarısı

29 Mayıs 2018 14:02


İlçe merkezinde vatandaş ve esnaflara Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan el broşürleri dağıtılarak, kene vakalarına karşı vatandaşlar bilgilendirildi. Keneler vasıtasıyla bulaşan KKKA hastalığının önemli olduğunu belirten Halk Sağlığı çalışanlarından Çiğdem Alışkan, bu hastalığın zaman zaman ölümle sonuçlandığını belirterek, vatandaşların keneleri hafife almayarak tedbirlerini alması gerektiğini anlattı. Alışkan, özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla kenelerin gözükebileceğini vurgulayarak, vatandaşları uyardı.




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