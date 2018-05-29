Gercüş’te vatandaşlara kene uyarısı

İlçe merkezinde vatandaş ve esnaflara Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan el broşürleri dağıtılarak, kene vakalarına karşı vatandaşlar bilgilendirildi. Keneler vasıtasıyla bulaşan KKKA hastalığının önemli olduğunu belirten Halk Sağlığı çalışanlarından Çiğdem Alışkan, bu hastalığın zaman zaman ölümle sonuçlandığını belirterek, vatandaşların keneleri hafife almayarak tedbirlerini alması gerektiğini anlattı. Alışkan, özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla kenelerin gözükebileceğini vurgulayarak, vatandaşları uyardı.