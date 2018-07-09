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09 Temmuz 2018 10:02

Gercüş’te Yasin Börü Parkı içler acısı durumda

Batman’ın Gercüş ilçesinde kısa bir süre önce ilçe belediyesine kardeş belediye olarak seçilen Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yasin Börü Parkı kendi haline bırakıldı.

Gercüş’te Yasin Börü Parkı içler acısı durumda

09 Temmuz 2018 10:02


Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde yer alan park bakımsızlık ve kontrolsüzlükten dolayı içler acısı hale geldi. Mahalle sakinleri kısa süre önce yapımı tamamlanan parkın bu hale nasıl geldiğini merak ettiklerini söyledi. Mahalle sakinleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan parkın sahipsizlikten bu hale geldiğini söyledi. Mahalle sakinleri, "Allah razı olsun Bursa Büyükşehir Belediyesi bu parkı yaptı. Ancak görüyorsunuz ki ilçede bazı duyarsız vatandaşlar hizmet yapılmasını istemiyor gibi parkın tabelasından tutun, oturma banklarına kadar tahrip edilmiş. Parkın içinde otların büyümesi ise çocuklarımızın parkın içinde oynaması için tehlike arz ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesinin bize hediye ettiği bu parkın hali bizleri derinden üzüyor" ifadelerini kullandı.


Bazı vatandaşlar ise parkın bu hale gelmesinin belediye yetkililerinin duyarsızlığından kaynaklandığını dile getirdi.




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