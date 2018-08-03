Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 16:40

Gercüş’te yerli ve organik ürün bereketi

Batman’ın Gercüş ilçesi ve köylerinde organik olarak yetiştirilen yerli sebze ve meyve bereketi yaşanıyor.

Gercüş’te yerli ve organik ürün bereketi

03 Ağustos 2018 16:40


Gercüş ilçe merkezi ve köylerde yetişen ve organik olan yerli sebze ve meyvelerde bu yıl bereket yaşandı. Hem satıcıların hem de organik ve ilçenin ürünü olması dolayısıyla ucuzluğundan dolayı vatandaşların yüzünü güldüren ürünler günlük olarak toplanıyor. Yetiştirdikleri ürünlerinin tamamen organik olduğunu belirten çifti Edip Turan, “İlçeye getirip satmaktayım. Tadına doyum olmayan ürünlerimizi günlük bahçeden kopartıp getiriyoruz buraya ve marketlerden daha ucuza satıyoruz” dedi.



“Biber ve patlıcanda artış yaşandı”


Pazarda sattıkları ürünlerin organik ve yerli ürün olduğunu yineleyen çiftçi Mehmet Selim Temiz, “Köylerde bizler kendimiz yetiştiriyoruz. Ürünlerimizden bu sene bağlarda hastalık olduğundan dolayı verim az olacak ama biber ve patlıcan gibi sebzelerde ise artış yaşandı” diye konuştu.



“Piyasa göre ucuz”


İlçede yetiştirilen ürünlerin piyasa göre daha ucuz olduğunu aktaran Tahsin Kaya, şunları kaydetti:


“Bizler de günlük mutfak ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Ucuz olmadı hem bizler için hem de çiftçi kardeşlerim için daha iyidir. Hem organik hem tadı daha güzel hem de daha ucuz olduğundan dolayı biz de köylerden gelen organik ürünleri tercih ediyoruz.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    42°C
  • Salı
    Sıcak
    43°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç