Gercüş’te yerli ve organik ürün bereketi

Gercüş ilçe merkezi ve köylerde yetişen ve organik olan yerli sebze ve meyvelerde bu yıl bereket yaşandı. Hem satıcıların hem de organik ve ilçenin ürünü olması dolayısıyla ucuzluğundan dolayı vatandaşların yüzünü güldüren ürünler günlük olarak toplanıyor. Yetiştirdikleri ürünlerinin tamamen organik olduğunu belirten çifti Edip Turan, “İlçeye getirip satmaktayım. Tadına doyum olmayan ürünlerimizi günlük bahçeden kopartıp getiriyoruz buraya ve marketlerden daha ucuza satıyoruz” dedi.

“Biber ve patlıcanda artış yaşandı”

Pazarda sattıkları ürünlerin organik ve yerli ürün olduğunu yineleyen çiftçi Mehmet Selim Temiz, “Köylerde bizler kendimiz yetiştiriyoruz. Ürünlerimizden bu sene bağlarda hastalık olduğundan dolayı verim az olacak ama biber ve patlıcan gibi sebzelerde ise artış yaşandı” diye konuştu.

“Piyasa göre ucuz”

İlçede yetiştirilen ürünlerin piyasa göre daha ucuz olduğunu aktaran Tahsin Kaya, şunları kaydetti:

“Bizler de günlük mutfak ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Ucuz olmadı hem bizler için hem de çiftçi kardeşlerim için daha iyidir. Hem organik hem tadı daha güzel hem de daha ucuz olduğundan dolayı biz de köylerden gelen organik ürünleri tercih ediyoruz.”