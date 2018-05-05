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05 Mayıs 2018 18:03

Gercüş’te yollar göle döndü

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar göle döndü.

Gercüş’te yollar göle döndü

05 Mayıs 2018 18:03


Gercüş’te saat 15.00 saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle, Kazım koyuncu bulvarı olmak üzere cadde ve sokaklar göle döndü. Trafiği felce uğratan yağış nedeniyle araçlar suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Yolların yağmur suyu ile dolmasından sonra Gercüş Belediyesine ait iş makineleri devreye girerek caddelerdeki biriken suları boşalttı. Bazı yollar ise kullanamaz hale geldi. İlçede bulunan bazı evlerin bodrum katları ve Tavuk kümesleri ise su altında kaldı.




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