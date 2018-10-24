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Gercüş'te Z-Kütüphane açıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Z-Kütüphane açıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde Z-Kütüphane açıldı.


Gercüş Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam hatip Lisesinde Z-Kütüphane açıldı. Okuma kültürünün geliştirilmesi için bilgisayardan elektronik eğitim materyallerine, internetten zeka oyunlarına kadar birçok materyallerin bulunduğu kütüphaneye ilgi yoğun oldu. Okul Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin, kütüphanenin özelliğinin öğrencilerin istediği kitaba ulaşması olduğunu belirterek, “Normal kütüphanelerde bilgisayar, satranç olmaya bilir. Ama bu kütüphane çok fonksiyonlu. Öğrenci istediği araştırmayı yapabiliyor” dedi.


Öğrenciler ise, “Evde internet olmadığı için burada rahatça internete ulaşıp ödevlerimizi çıkartıp, güzel bir şekilde çalışabiliyoruz. Bir yandan kitap okuyor diğer yandan satrançla stres atıyoruz” diye konuştu.

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