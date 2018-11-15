Gercüş'ü sis kapladı

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşmesi sürücüleri olumsuz etkiledi.

Gercüş'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. İlçede görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Sürücü Nurettin Şahin, “Bugün şoförlerin dikkatli araç sürmeleri gerekiyor. Şu an görüş mesafesi tahmini 50 metre. Bazen 10 metrenin altına bile düşüyor” dedi.