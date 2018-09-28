Gercüş'ün köylerine kilitli parke taşı döşeniyor

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 5 köye daha kilit parke taşıyla yol yapılıyor. Gercüş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Yamanlar, Gönüllü, Yenice, Akyar ve Kökçe köylerine parke taşları döşenmesi köy sakinlerini sevindirdi.

Köylerinin parke taşlarıyla döşenmesinin sevindiğini belirten Yamanlar Köyü Muhtarı Nevzat Turgut, "Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Allah razı olsun, İlçe Kaymakamımız Mevlüt Şekerci'ye, valimize, AK Parti hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Köyümüzün tamamı parke kilit taşları ile döşendi. Yaklaşık 8 bin metrekarelik alana kilit taşları döşendi. Eskiden yağmur yağdığı zaman evimizden dışarı çıkamıyorduk yollar ve sokaklarımız tamamen çamur içinde kalıyordu her gün üç ayakkabı değiştiriyorduk. Çocuklarımız bile okula gittikleri zaman çamur içinde kalıyorlardı. Bazen çocuklarımızı okula götürdüğümüzde kucağımızda taşıyıp götürüyorduk. Şimdi ise gördüğünüz gibi yollar ve sokaklarımız ve köyümüz çok güzel oldu, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Köy sakinlerinden Hamit Turgut, yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını söyledi. Turgut, "Daha öncede alt yapımız yapıldı. Kanalizasyon su şebekemiz yapıldı. Bu hizmetlerin yapılacağı aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Ama gördüğünüz gibi çok güzel hizmetler yapıldı köyümüzde Allah yetkililerimizden razı olsun" diye konuştu.