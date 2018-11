Gezici 'kalaycılar' Gercüş'te

Günümüzde yok olmak üzere olan kalaycılık mesleğinin son temsilcilerinden olan ve İstanbul'da yaşayan Tokgöz ailesi, mesleklerini sürdürmek için çıktıkları şehir turunda Batman'ın Gercüş ilçesine geldi.

İstanbul'da yaşayan ve kaybolmaya yüz tutan kalaycılık mesleğinin son temsilcileri arasında yer alan Hatice, Şaban ve Yaşar Tokgöz'ün çıktıkları şehir yolculuğunun son durağı Batman oldu. Gercüş ilçesi ve köylerini ziyaret eden kalaycı ustaları, vatandaşların evlerine kadar giderek bakır kapları kalayladı. Dedelerinden öğrendikleri kalaycılığı devam ettirmek için ellerinden geleni yapan Tokgöz çifti, Gercüş ilçesindeki işlerini tamamladıktan sonra bölgedeki farklı illerin yolunu tutmaya devam edecek. İstanbul'dan yola çıkarak neredeyse tüm şehirleri gezip bakır kapları kalaylayarak geçimlerini sağlayan çift, mesleklerini sonraki nesillere aktarıyor.

Gercüş ilçesine gelen kalay ustalarından Hatice Tokgöz, bakır kapları kalayladıklarını söyledi. Kalaycılık mesleğinden ekmeklerini çıkardıklarını kaydeden Hatice Tokgöz, "Bundan başka bir mesleğimiz yok. Kalaycılık bizim için çok kıymetli. Elimiz altın keseler kadar değerlidir. Aslen İstanbulluyuz ama şehirleri, ilçeleri hatta köyleri bile geziyoruz. Bakır kapların kullanımı gün geçtikçe artıyor, bunun nedeni bu kapların daha sağlıklı olmasıdır. Gittiğimiz yerlerde muhakkak kaplarını kalaylatmak isteyen vatandaşlar çıkıyor" dedi.

"Her sezon bölgeyi geziyoruz"

Bir başka kalay ustası Şaban Tokgöz ise mesleklerinin dedelerinden kalma olduğunu söyleyerek "Bu mesleği severek icra ediyoruz. Şu an Gercüş'teyiz. Burada üzüm ve pekmez üretme zamanı olduğu için büyük bakır kazanların olduğunu biliyoruz. Bu kazanları kalaylamak için yılın bu dönemlerinde bölgeyi ziyaret ediyoruz. Her iş olduğu gibi bizim işimiz de zahmetlidir. Bakır kabın temizlenmesi çok önemlidir. Şu an parlatma ilaçları çıktı, bizler de teknolojiye ayak uyduruyoruz. Teknoloji nedeniyle işimiz biraz daha kolaylaştı. Bakır kaplarda pişirilen yemekler daha sağlıklıdır" diye konuştu.

Yaptığı meslekten gurur duyduğunu belirten Yaşar Tokgöz de, "Bu güzellikleri gördüğümüz için mesleğimizi çok seviyorum. Bu meslek bize dedelerimizden kaldı. Biz meslekten memnunuz, yaptığımız işi gören vatandaşlar da bizden memnun" şeklinde konuştu.