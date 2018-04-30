Gönüllü 500 korucu kadro talep etti

Sason’da uzun yıllardan bu yana gönüllü koruculuk yapan yaklaşık 500 kişi, yaşlarının artık ilerlediğini ve ne bir meslekleri olduğunu ne de bir iş yapamadıklarını söyleyerek devletin kendilerini kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmesi talebinde bulundu. Devlet ile omuz omuza verip yıllarca terör örgütü PKK ile mücadele ettiklerini belirten gönüllü korucu Bayram Soysal, “Gönüllü korucuyum. 1985 yılında kurulan köy korucuları yasasına göre biz de devletimize, bayrağımıza sahip çıkmak için gönüllü korucu olduk. Şuanda devletimizden herhangi bir ücret talep etmemekteyiz. Şuanda bir ücrette almıyoruz. Devletimizin büyüklerinden ve Cumhurbaşkanımızdan talebimiz şudur ki; biz yıllarca hain terör örgütüne karşı dik duruşumuzla, bayrağımıza, devletimize sahip çıkmış insanlarız. Hepimiz aile sahibiyiz, artık bize de de normal korucular gibi bir maaş bağlanmasını istiyoruz. Bizim tek talebimiz şuanda devletimizin yanında yer aldığımız gibi, devletin de bizi sahiplenmesini istiyoruz. Gördüğünüz gibi arazideyiz. Hiçbir ücret talep etmeksizin korucularımızın, askerlerimizin ve güvenlik güçlerimizin yanında yer almaktayız. Onun için devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.

"Devletimizle omuz omuza verip teröristlerle göğüs göğüse çarpıştık"

26 yıldan bu yana gönüllü koruculuk yapan Samet Yıldırım, devletin verdiği göreve her zaman hazır olduklarını söyledi. Yıldırım, "Şuana kadar herhangi bir maaş ve talepte bulunmamışız. Ama şimdi yaşlandık. İş yapacak güçte değiliz. Devletimizden talebimiz şudur; bütün taşeronlar, başka kurumlarda çalışan kişiler maaşa bağlanmış. Bizim talebimizde o şekildedir. Biz vatanımızı, toprağımızı, bayrağımız ve devletimiz için her türlü şartta varız. Ne zaman bize görev verildiyse o tarihten bu yana 90’lı yıllarda da gönüllü korucu olmadığımız zamanda devletimizle omuz omuza verip göğüs göğüse çarpışlığımız var. Büyüklerimizden Cumhurbaşkanımızdan talebimiz şudur ki; bizim durumumuzu dikkate alarak bize de bir şekilde maaş bağlansın. Talebimiz o dur” şeklinde konuştu.

"Hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar"

Her zaman devletin yanında yer aldıklarını belirten gönüllü korucu Sadi Uçar, “Biz gönüllü korucular olarak burasını teröristlere böldürmeyeceğiz. Hiçbir zamanda onlar hedeflerine ulaşmayacaktır. Her zaman devletin yanında olarak bundan sonra da hiçbir zaman geçit olmayacak ve inşallah onlar hiçbir zaman da amaçlarına ulaşamayacaktır” diye konuştu.

"Devletimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz"

Uzun yıllardan bu yana gönüllü koruculuk yaptıklarını söyleyen Süleyman Balge, devletin yanında olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Balge, "Devletimizin bize sahip çıkmasını talep ediyoruz. Bize verilen görevi her zaman hakkıyla yapmaya hazırız. Bizim tek bir talebimiz vardır; Cumhurbaşkanımızdan tek bir talebimiz, bu gönüllü arkadaşlarımızın bir maaşa bağlanmasıdır. Herkes çoluk çocuk sahibidir. Şuana kadar gençtiler. Ama bundan sonra gittikçe yaşları ilerlemiş ve hiçbir talep verilmemiştir. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızdan talep ediyoruz bunu” dedi.

"Kanımın son damlasına kadar terörle savaşmaya hazırım"

Sason bölgesinde yaşayan gönüllü korucularından Talip Algan kanının son damlasına kadar terörle mücadele etmeye hazır olduğunu belirterek şunları söyledi:

“1993’ten beri gönüllü korucuyum. Kanımın son damlasına kadar terörle savaşmaya hazırım. Tek bir terörist kalmayana kadar hazırım. Devletimiz ile aynı mevzideyiz. Bir tek terörist kalana kadar biz görevden dönemeyiz. Devletimizden de tek talebimiz; bize dönüp bakması, ailemize bakması ve bir maaşa bağlanmasını istiyoruz”.