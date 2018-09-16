Gönüllüler Batman'da çöpleri topladı

Batman'da Ahbap Platformu öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler 'Haydi Yapalım' kampanyası ile çevrede temizlik hareketi başlattı. Dünya Çöp Toplama Günü için bir araya gelen çevre gönüllüleri, parkta temizlik çalışması yaptı.

Batman merkez Atatürk Parkı'nda Ahbap Platformu öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler temizlik çalışması yaptı. Dünya Çöp Toplama Günü için bir araya gelen çevre gönüllüleri, parkta temizlik çalışması yaptı. Eldivenlerini ellerine geçiren çevre gönüllüleri, çeşitli atıkları çöp torbalarına doldurdu. Gençlerle beraber minikler de yerdeki çöpleri topladı.

“Dünyayı temizliyoruz”

Daha sürdürülebilir ülke için herkesi çöp toplamaya davet ettiğini söyleyen çevre gönüllülerinden Dilara Atalay, “2008 yılında Estonya'da 'Haydi Yapalım' kampanyası başlatıldı ve hâlâ devam ediyor. Kampanya kapsamında 150'ye yakın ülke temizleniyor. Daha sürdürülebilir bir ülke için, daha temiz bir yuva için sizi de bekliyoruz. Seneye sizleri de aramızda görmek istiyoruz” dedi.

“Duyarlı olmalarını istiyoruz”

Çöpleri yerlere atmamaları konusunda çağrı yapan Anıl Akınbay ise, “Amacımız insanların yerlere çöp atmaması ve bu konuda hassasiyet göstermesidir. Bu duruma biraz daha dikkat ederlerse bizler de mutlu oluruz. Yer de kirlenmemiş olur çevremiz de temiz olur. Herkesin duyarlı olmasını istiyoruz” diye konuştu.