Görme engelliler için sesli kütüphane açıldı

Yılmazlar Center 8. kattaki dernek binasındaki kütüphanenin açılışına Vali Ahmet Deniz, Batman Belediyesi Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Görme Engelliler Dernek Başkanı Adnan Sapancı ve dernek üyeleri katıldı.

"Devletin engelliler için çok güzel destekleri var"

Vali Ahmet Deniz, devletin engelliler için çok güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Vali Deniz, “Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi gerçekten son yıllarda sosyal devlet anlayışı içerisinde özellikle engelli vatandaşlarımıza yönelik hükümetimiz, devletimizin çok güzel destekleri var. Bu hepimizin görevi, yasal görevimiz, vicdani görevimiz, sosyal görevimiz. Yüzde 10’luk bir insan kesiminden bahsediyoruz. Az bir rakam değil. Empati yaparak kendimizi engelli vatandaşlarımızın yerine koyduğumuz zaman zaten birçok şeyin çözülmüş olduğunu görüyoruz. Onun için vücut engeli çok önemli değil, öncelikle insanların yüreğinde, kalbinde, vicdanında engel olmasın. Engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarına yönelik her türlü desteği sağlıyoruz. Güzel bir etkinlik için buradayız, görme engellilerimizin gerçekten ihtiyacını karşılayacak bir kütüphane. Batman Belediyemize teşekkür ediyorum. Burada 10 bilgisayarla Boğaziçi Üniversitesi’nin görme engelliler kütüphanesine ulaşabilecekler. Binlerce on binlerce kitaba ulaşabilecekler” dedi.

"Engelliler bu toplumun bir parçası"

Görme engelliler için oluşturulan sesli kütüphane açılışına katılan Batman Belediyesi Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, “Onların yaşamda karşılaştıkları her türlü sorunu ortadan kaldırmak için tüm toplum ve kamu kurumları olarak, sivil toplum kuruluşları olarak, bireyler olarak elimizden gelen bütün çabayı göstermemiz gerektiği anlayışıyla bu alanda da derneğimizle bir işbirliği yaparak onların bu önemli sorunlarını çözmüş olduk. Bu görme engelliler kütüphanesiyle engelli kardeşlerimiz dünya ile daha iyi entegre olacaklar. Engelliler bu toplumun bir parçası, gerçeği, bir realitesi. Biz onları bir marjinal grup olarak görmek ve sadece Engelliler Haftası’nda hatırlamak yerine her anımızda bu konuyu gündemimizde tutarsak, konunun farkındalığına varırsak ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek toplumun bütün kesimleri olarak bu sorun zaten ortadan kalkacaktır” diye konuştu.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Batman Şube Başkanı Adnan Sapancı, derneklere kayıtlı 200’ün üzerinde görme engelli bulunduğunu belirtti. Sapancı, "1998’den beri Batman’da faaliyet yürüten Türkiye Görme Engelliler Derneği olarak hep özlem duyduğumuz, başka illere imrendiğimiz bir olguyu bir olayı bugün burada gerçekleştiriyoruz. Belediye Başkanımız Ertuğ Şevket Aksoy’un katkılarıyla ve destekleriyle, Valimizin de her zaman yanımızda olduğu noktalara önem verdiği bir husustu. Burada 10 kişiye yönelik bir görme engelliler kütüphanesi kurduk. Sadece kütüphane hizmeti değil, üniversitede okuyan görme engelli arkadaşlarımızın da burada derslerini çalışabilecekleri bir ortamdır. Bu kütüphaneyi sadece yerel bazda değil, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Kütüphanesi ile de senkronize hale getirdik. Görme engelli vatandaşlarımız on binlerce kitaba aynı anda erişim sağlamış olacaklar ve zengin bir kaynak ellerinde olmuş olacak. Biz kendimizi çok şanslı hissediyoruz. İnsanlar birer kitaba ulaşamazken biz on binlerce kitaba erişimi sağlamış olacağız. Bu mutluluğu bizlere yaşatan Valimize ve Belediye Başkanımız Ertuğ Şevket Aksoy’a şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

"İstediğimiz araştırmayı yapabileceğiz"

Görme engelli vatandaş Cüneyt Gülmez, “Bizim için gerçekten çok zaruri bir ihtiyaç olan bilgisayar kullanma ve bilgisayar kullanarak kitaplara erişme konusunda çektiğimiz zorlukları artık çekmeyeceğiz. Çünkü istediğimiz kitaba ulaşabileceğiz, istediğimiz araştırmayı yapabileceğiz. Daha önce internet kafelerde isteyen kişi istediği bilgiye ulaşabiliyordu ama biz maalesef ulaşamıyorduk. Şuanda oluşturulan kütüphanemizle biz de istediğimiz bilgiyi istediğimiz araştırmayı yapabileceğiz” dedi.