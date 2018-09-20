Güvenlik korucusu babasının silahını alarak minibüs gasp etti

Batman'ın Sason ilçesi Sarıyayla köyünde güvenlik korucusu olan babası A.B.'ye ait Kalaşnikof silahı alarak bir minibüsü gasp eden zihinsel engelli olduğu iddia edilen Mehmet Barış (23), jandarma ve güvenlik korucuları tarafından Çakırpınar köyü Han Mezrası mevkiinde etkisiz hale getirildi.

Batman Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “20 Eylül 2018 Perşembe günü saat 09.20 sıralarında Batman ili Sason ilçesi Sarıyayla köyünde ikamet eden M.B. isimli şahıs aynı evde ikamet eden güvenlik korucusu olan babası A.B.'ye zimmetli Kalaşinkof silahı izinsiz alıp, Sarıyayla köyünden Sason ilçesi istikametine giden 34 ...... plakalı minibüsü durdurarak, araç sürücüsü ve yolcuları indirmek süetiyle aracı gasp etmiştir. Bahse konu aracın Derince Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Çakırpınar köyü mevkiinde terk edilmiş olarak ele geçirilmesi üzerine, Sason İlçe Jandarma Komutanlığı ile Derince Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı devriyeler ve Güvenlik Korucuları vasıtasıyla şahsın yakalanması için arama başlatılmış, saat 14.40 sıralarında Çakırpınar köyü Han Mezrası civarında görülmüştür. Saat 16.00 sıralarında şüpheli M.B.'nin elinde bulunan silahla görevli Jandarma Personeli, Güvenlik Korucuları ve amcasına ateş açması üzerine Güvenlik Korucuları tarafından karşılık verilmiş ve şüpheli olay yerinde karın bölgesinden vurularak etkisiz hale getirilmiş olup yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak ölmüştür. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır” denildi.