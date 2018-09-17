Güvercin sevdası canından edecekti

Batman'da çatıya çıkan güvercinlerini almak isteyen bir genç yüksekten düşerek yaralandı. Düştüğü yerde mahsur kalan genci, bulunduğu yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Atatürk Bulvarı Basın Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı bir iş merkezinin çatısına giden güvercinlerini almak isteyen 22 yaşındaki Murat K., apartman boşluğuna düştü. Bacakları kırılan ve düştüğü yerde hareketsiz kalan Murat K., yardım için yakınlarını aradı. Düştüğü yerden kurtarılamayan talihsiz genç için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Murat K.'yı güçlükle bulunduğu yerden kurtardı. Ambulansa alınan Murat K., Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Murat K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çalışmaları film izler gibi seyreden kalabalık ise Basın Kavşağı'nda bulanan parkta yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar kurtarma operasyonunu cep telefonlarına çekerken bazıları da ailece parkta oturarak çalışmaları film izler gibi izledi.