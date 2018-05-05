Hacı Übeyit Cami ibadete açıldı

İlçeye bağlı Dumlupınar Mahallesinde hizmete açılan Hacı Übeyit Cami, bir buçuk dönüm arsada 350 metrekare alan üzerine iki katlı olarak yapıldı. Caminin alt katında taziye evi, bay, bayan lavabolar, bay bayan abdesthane, üst katında ise bay, bayan ibadethane, imam odası, misafir odası bulunuyor. Açılış töreninde konuşan İlçe Müftüsü Hasan Kandemir, “Cami ve camiler, Kuba’da başlayıp Medine’de Peygamber mimarlığı ile devam eden ve daha sonra Anadolu’nun fethi ile her yere kondurulan adeta bir ülkenin tapusu ve aidiyyet sembolüdür. İşte sizler bu topraklarda, Müslümanlık tapusuna, bir imza daha attınız. Cami, nefes aldığımız dost bir ev, cami omuzlarımızın birbirine değdiği bir birlik yuvası, fakir fukara, çaresiz insanların çaresidir. Cami, zenginin fakirle, işçinin işverenle, yönetenin yönetilenle, yabancının yerliyle bütünleştiği büyük bir insanlık evidir. Cami, ibadet ve fikir merkezidir. En büyük bilginler burada konuşur. Devlet vatandaşına burada yaklaşır, onunla bütünleşir. Caminin varlığına tahammül edemeyenler bile, bir yakınına, musalla taşında, son görevini yapmak durumunda kalmaktadırlar. Camiye küsenler, son nefeslerini vermeden onunla gelip tanışmalıdırlar" dedi.

Konuşmanın ardından cami törenle ibadete açıldı.