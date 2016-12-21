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21 Aralık 2016 17:18

Hamile kadın için 23 saatlik seferberlik

Hamile kadın için 23 saatlik seferberlik

21 Aralık 2016 17:18

Batman’ın Sason ilçesinde ikamet eden ve rahatsızlanan hamile kadın, kar yüzünden kapanan yollar nedeniyle, İl Özel İdaresi ve Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin 23 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Sason ilçesinin Bitlis sınırında bulunan Bayramlar köyü Aykonak mezrasında ikamet eden üç çocuk annesi Altun Arslan, doğumunun yaklaşması nedeniyle rahatsızlandı. Arslan’ın ailesi, 112 Acil Komuta Merkezi’nden paletli ambulans talebinde bulundu. Ancak ambulans, yaklaşık bir metrelik kar kalınlığının yolu kapatması nedeniyle mezraya ulaşamadı. Bunun üzerine haber verilen İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler devreye girdi. Ekipler, yaklaşık 23 saat süren çalışmanın ardından yolu açtı. Mezraya ulaşan paletli ambulansla alınan Arslan, kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Arslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yol açma çalışmalarının başladığı saatlerde İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu İrfan Tapan, “Şu anda Batman’ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyündeyiz. Köyümüzde Altun Arslan adında bir hastamızın hamilelik problemi nedeniyle yol açma çalışmasına başladık. Fakat köyümüz şu anda Bitlis sınırına yakın olduğu için çalışmalar uzun sürecek. Tahminen yarın öğleye kadar yolu açmış olacağız. Tabi bu arada hastamızla da irtibatta olmaya çalışıyoruz. 112 ekipleriyle irtibat halindeyiz. Hastanın sağlık durumunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda hastayı kurtarmak için bütün ekiplerimiz seferber olmuş ve şu anda yol açma çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.



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