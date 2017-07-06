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06 Temmuz 2017 10:50

Hasankeyf-2’nin tamamlanmasına 700 metre kaldı

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yapımı devam eden Türkiye’nin en büyük 4’üncü, Ortadoğu’nun ise birinci köprüsü Hasankeyf-2’nin tamamlanmasına 700 metre kaldı.

Hasankeyf-2’nin tamamlanmasına 700 metre kaldı

06 Temmuz 2017 10:50

Köprünün 2018 yılı sonuna yetiştirilmesi planlanıyor.


Hasankeyf’te, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2013 yılında temeli atılan Türkiye’nin en büyük 4’üncü, Ortadoğu’nun ise birinci köprüsü Hasankeyf-2’nin tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Bin 8 metre uzunluğundaki, 24 metre genişliğindeki, çift şeritli ve 14 ayaklı köprünün tamamlanmasına 700 metre kaldı. Köprünün 2018 yılı sonuna yetiştirilmesi planlanırken, çalışmalar hızla sürüyor.



“Ortadoğu’nun şaheseri olarak adlandırıyoruz”


Hasankeyf Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, yapımı devam eden köprüyü Ortadoğu’nun şaheseri olarak isimlendirdiklerini belirterek, "Köprünün 300 metresi bitmiş, 700 metresi için çalışmalar devam ediyor. Hükümetin verdiği sözleri birer birer yerine getirmesi bizi son derece mutlu ediyor. ‘Devlet Güneydoğu’ya yatırım yapmıyor’ diyorlardı. İşte şaheser burada. Bu bizim için çok önemli bir geçiş noktası olacak” dedi.




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