Hasankeyf Dicle Elektrik ile aydınlatılıyor

Enerji şirketinin aydınlatma çalışmaları sayesinde, Ilısu Barajı'nın göl suları atında kalacak olan 12 bin yıllık antik kent Hasankeyf ilçesi geceleri de bir başka güzelliğe bürünüyor.

Tarihi eserlerin birer birer yeni yerleşim alanına taşındığı Batman'ın Hasankeyf ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerlerinden biri. Buram buram tarih kokan ilçeyi sular altında kalmadan önce son kez görmeye gelen turistler, cadde ve sokakları Dicle Elektrik tarafından aydınlatılan ilçede, gündüz olduğu gibi geceleri de geç saatlere kadar sorunsuz dolaşabiliyorlar.

400 armatür ile aydınlanıyor

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, şebeke güçlendirme ve yeni şebekeler kurmanın yanında aydınlatma yatırımlarına da ağırlık verdiklerini söyledi. İl Müdürü Açar, sular altına kalacak olan ve turistlerin sıkça ziyaretine uğrayan Hasankeyf'te herhangi bir sorun yaşanmaması için bakım onarım çalışmalarını da artırdıklarını bildirdi. Dicle Elektrik İl Müdürü Yusuf Açar, ilçeyi 400 armatürle aydınlattıklarını, aydınlatma çalışmasından yerli halk gibi turistlerin de memnun olduğunu görmenin şirket olarak kendilerini sevindirdiğini sözlerine ekledi.