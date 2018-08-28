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28 Ağustos 2018 14:23

Hasankeyf yolunda trafik kazası: 4 yaralı

Batman’dan Hasankeyf istikametine doğru gitmekte olan hafif ticari araç virajı alamayarak şarampole devrildi, kazada 4 kişi yaralandı.

Hasankeyf yolunda trafik kazası: 4 yaralı

28 Ağustos 2018 14:23


Edinilen bilgilere göre, kaza, Hasankeyf yolu Kılıç köyü mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü yol kenarındaki mıcırların da etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamayıp şarampole yuvarlandı. Sürücü ile birlikte araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. İsmi öğrenilemeyen yaralılardan ikisi olay yerinde ayakta tedavi edilirken, diğer iki yaralı ise Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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