Hasankeyf’in ilk ve tek oteli için sözleşme imzalandı

Batman Üniversitesi Hasankeyf Uygulama Oteli’nin Turizme Kazandırılması Projesi’nin sözleşmesi Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş ve DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ arasında imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile kurulan Hasankeyf Kampüsü’nde yer alan ve tarihi ilçenin turizmine önemli katkısı olması planlanan Batman Üniversitesi Hasankeyf Uygulama Oteli’ni yerli ve yabancı turistlerin konaklamasına hazırlayacak olan Batman Üniversitesi Hasankeyf Uygulama Oteli’nin Turizme Kazandırılması Projesi’nin 18 ayda tamamlanması planlanıyor. Sözleşme imza töreninde konuşan Rektör Durmuş, Hasankeyf’e değer katacak bir projenin bugün sözleşmesine imza attıklarını belirterek Hasankeyf ilçesinde nitelikli ilk ve tek konaklama tesisine inşallah yakın zamanda kavuşacağını söyledi. Hasankeyf’te konaklama imkanının oluşması ile hem Batman hem de Hasankeyf’te turizmden elde edilecek ekonomik faydanın artacağını belirten Rektör Durmuş, Batman Üniversitesi Hasankeyf Uygulama Oteli’nin Turizme Kazandırılması Projesi’nin DİKA tarafından 1 Milyon 110 bin TL destek sağlanacağını toplamda eş finansmanla birlikte 1 Milyon 480 bin TL’lik bir proje yürüteceklerini söyledi.

"Hasankeyf tam teşekkülü bir otele kavuşacak"

Batman Üniversitesi Hasankeyf Uygulama Oteli’nin Turizme Kazandırılması Projesi’nin tamamlanması ile Hasankeyf turizmine önemli bir canlılık getireceğini belirten Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, proje ile yerel istihdama katkı sağlanacağını, Hasankeyf’in bir destinasyon olarak turistik çekiciliğini artıracağını en önemli katkısının ise Hasankeyf’in tam teşekküllü bir otele kavuşacağını söyledi.

Dicle Kalkınma Ajansı merkezinde düzenlenen sözleşme imza törenine Rektör Durmuş ve Genel Sekreter Altındağ’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülriz Kozbe, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Gümüş, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sebahattin Emre Dilek ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Doğan katıldı.