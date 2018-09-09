Hasankeyf’te ‘3’üncü Taşıma Operasyonu’ yarın başlayacak

00’ten itibaren Yeni Hasankeyf’te bulunan arkeopark alanına taşınacak.

Ilısu Barajı suları altında kalacak olan ve yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi bulunan Hasankeyf’te, Zeynel Bey Türbesi ile Artuklu Hamamı’nın ardından tarihi İmam Abdullah Zaviyesi’nin taşınması için de hazırlıklar tamamlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ilısu Barajı göl alanında kalan İmam Abdullah Türbesi, minaresi ve müştemilat bölümü olarak 3 parça halinde taşınacak ve Hasankeyf Yeni Yerleşkesinde yer alan arkeopark alanında bütüncül olarak sergilenecektir. Türbe 800 ton, minare 400 ton, müştemilat bölümü ise 200 ton olup taşıma tertibatı da dikkate alındığında taşınacak yük, türbede 850 ton, minarede 450 ton ve müştemilat bölümünde ise 250 ton olacaktır. İmam Abdullah Zaviyesi’nin üç ana kütle halinde taşınacağı mesafe, mevcut konumlarındaki başlangıç noktasından yeni konumlarındaki bitiş noktasına kadar 2 bin 400 metredir. Taşıma işleminin yapılacağı yolun maksimum eğimi yüzde 3,60 olup zaviye, 62 metre üst kota taşınacaktır. Zeynel Bey Türbesi ve Artuklu Hamamı’ndan sonra ‘3. Tarihi Taşıma Operasyonu’ 10 Eylül 2018’de sabaha karşı 05.00’te gerçekleştirilecek olup ilk planda türbe taşınacaktır. Minarenin taşıma işleminin ise 12 Eylül 2018’de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır” denildi.