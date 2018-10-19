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Hasankeyf'te eserlerin taşınmasına devam ediliyor

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Baraj gölü havzasında su altında kalacak olan tarihi eserlerin taşınma işlemine bugün İmam Abdullah Zaviyesi’nin Eyvan kısmı ile devam edildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Baraj gölü havzasında su altında kalacak olan tarihi eserlerin taşınma işlemine bugün İmam Abdullah Zaviyesi'nin Eyvan kısmı ile devam edildi.


Hasankeyf'te 12. yüzyılda Artuklular zamanında yapılan ve Eyyubiler döneminde İmam Abdullah'ın kabri esas alınarak yeniden şekillendirilen, son restorasyonunun ise 1478 yılında Akkoyunlular zamanında gerçekleştirildiği öğrenilen İmam Abdullah Zaviyesi'nin eyvan kısmı 48 tekerlekli modüler SPMT aracına yüklenerek yeni Hasankeyf yerleşkesindeki arkeopark alanına taşınmaya başlandı. Yaklaşık 1,5 saat sürmesi beklenen İmam Abdullah Zaviyesi'nin eyvan kısmı yeni yerine konumlandırılacak.

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