Hasankeyf'te İmam Abdullah Zaviyesi'nin eyvan kısmı taşındı

Ilısu Baraj Gölü suyu altında kalacak olan Batman'ın antik kenti Hasankeyf'te tarihi eserlerin taşınmasına bugün İmam Abdullah Zaviyesi'nin eyvan kısmı ile devam edildi.

12 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Hasankeyf'te su altında kalacak olan tarihi eserlerin taşınma işlemi sürüyor. 12'nci yüzyılda Artuklular zamanında yapılan, Eyyubiler döneminde İmam Abdullah'ın kabri esas alınarak yeniden şekillendirilen ve son restorasyonu ise 1478 yılında Akkoyunlular zamanında gerçekleştirilen İmam Abdullah Zaviyesi'nin eyvan kısmı da taşındı. Tarihi yapı, modüler SPMT aracı ile Yeni Hasankeyf yerleşkesindeki arkeopark alanındaki yerine konumlandırıldı.

İnşaat Yüksek Mühendisi ve Proje Müdürü Cenk Koparan, “İmam Abdullah Zaviyesi'nin daha önce bildiğiniz gibi türbe kısmı ve kule kısmını taşımıştık. Giriş kısmı eyvanı da bugün taşıdık. Yapımızın yaklaşık ağırlığı üzerindeki beton ile birlikte 265 tondur. 12 akslı bir SPMT aracıyla buraya getirdik. Yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü tüm çalışma. Bugün indirme çalışmaları olacak SPMT aracı altından çıkacak. Borular aşağı inecek ve krikolar yerleştirilecek. Yarın sabah da tekrardan indirmeye başlayacağız yapıyı. 70 santim yukarda yapıyı tutacağız, yapılar arasındaki kot farkından dolayı. 70 santimde sabitledikten sonra krikolar sökülecek ve altına ikinci bir beton plak inşa edeceğiz. Önümüzdeki hafta sonuna kalmadan yapının altında temelde dahil tüm çalışmaları tamamlamış olacağız” dedi.