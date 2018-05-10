Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 16:42

Hasankeyf’te otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Hasankeyf’te otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı

10 Mayıs 2018 16:42


Kaza, Hasankeyf ilçesi Suçeken köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edinilen bilgilere göre, Gercüş’ten Batman istikametine gitmekte olan Yusuf Özhan yönetimindeki 23HF 783 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada, Yusuf ve Veysel Özhan ile isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
21
°
C
  • Cuma
    21°C
  • Cumartesi
    22°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç