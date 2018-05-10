Hasankeyf’te otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza, Hasankeyf ilçesi Suçeken köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edinilen bilgilere göre, Gercüş’ten Batman istikametine gitmekte olan Yusuf Özhan yönetimindeki 23HF 783 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada, Yusuf ve Veysel Özhan ile isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.