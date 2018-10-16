Hasankeyf'te tarihi kale kapısı bölünerek taşındı

Ilısu Baraj suları altında kalacak olan Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tarihi eserlerin taşınması işlemleri sürüyor. İlçede, bulunan kale kapısının ilk bölümü bugün taşındı.

Ilısu Barajı suları altında kalacak olan Hasankeyf'te tarihi eserlerin taşıma işlemine bugün tarihi orta kapının taşınması ile devam edildi. Antik kent Hasankeyf Kalesi'nin orta kapısı olarak bilinen tarihi kale kapısının 3 parçaya bölünerek taşınma işlemi başladı. İlk parçanın 137 ton ağırlığında olduğunu belirten Devlet Su İşleri (DSİ) yetkileri, ikinci kısmın 125 ton, üçüncü kısmın ise 147 ton ağırlığında olduğunu ve 96 tekerlekli kendinden modüler SPMT aracı ile taşınma işlemini yapıldığını söyledi.

137 tonluk tarihi orta kapının taşınma işlemi sırasında konuşan DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, “Ilısu projesinde şuan tarihi bir anı yaşıyoruz. Orta kaleyi çok hassas bir çalışmadan sonra en üstündeki kale kapısının ilk parçasını aldık. 2 gündür taşınma işlemi üzerinde çalışıyoruz. Kale kapısın ilk parçasını geçici depo sahasına getireceğiz. Bununla beraber bu hafta içerisinde kale kapısın 3 parçasını taşınmış ve yeni yerinde montajına başlamış olacağız” dedi.