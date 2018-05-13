Hasankeyf’te UMKE tatbikatı

Diyarbakır ili koordinatörlüğünde gerçekleştirilen kampta UMKE personeline zorlu hava ve arazi şartlarında medikal müdahale, hasta taşıma teknikleri, enkaz altında hastaya müdahale ve dağcılık teknikleri ile medikal kurtarma eğitimleri verildi. Kampın son gününde yapılan tatbikatta ise senaryo gereği trafik kazası sonucu derin bir uçuruma yuvarlanan 2 araç içinde sıkışan yaralılara AFAD’ın dağcı timleri ile birlikte müdahale edildi.

UMKE personelinin katıldığı tatbikat hakkında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Osman Sünger, “Gerek doğal, gerekse de insan kaynaklı acil durum ve afetlere karşı hazırlıklı olmak adına eğitim ve tatbikatlar düzenlemektedir. Bu amaçla Batman’da, 5. Bölge UMKE Eğitim ve Kampı Hasankeyf ilçemizde gerçekleştirildi. İlimizde tamamı gönüllü 150 UMKE personeli bulunmaktadır. Bu yapılan tatbikat bize afetlerin kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Tabi aynı zamanda doğru müdahale yöntemlerini de kullanarak başarılı olabileceğimizi ve kayıplarımızı aza indirebileceğimizi de göstermiş oldu. Hasankeyf’te yapılan tatbikat başarıyla gerçekleştirildi. Ekipleri kutluyorum” dedi.