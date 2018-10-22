Hasankeyf'teki tarihi Orta Kapı birleştirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde önceki hafta 3 parçaya bölünerek taşınan 600 yıllık tarihi orta kapı, Yeni Hasankeyf yerleşkesindeki arkeopark alanında yeniden birleştirilmeye başlandı.

Alt kısmın yeni yerine yerleştirilmesinden sonra daha önce geçici depo sahasına alınan orta ve üst kısımlar da arkeopark alanına taşınarak üst üste bırakıldı. Tarihi orta kapı Yeni Hasankeyf'te ziyaretçilerini ağırlayacak.