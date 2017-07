Haşere ve sineklere karşı aralıksız ilaçlama yapılıyor

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri halkın günlük yaşamlarını rahat sürdürebilmeleri ve sorunsuz bir yaz geçirmeleri için 21 personel ve 8 araçla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Hasat mevsiminin başlaması ile çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, uçkun ve sivrisineklere karşı 5 adet araç üstü ULV aracı ile her gün 15 mahallenin ilaçlanmasını gerçekleştiriyor. Sivrisineklere karşı mücadelede 5 ayrı ekip oluşturulurken, her ekiple gecede 3 ayrı mahallede ilaçlama yapılıyor. Her üç günde bir kent merkezinin tümünün ilaçlandığını belirten Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, çalışmaların mevsim koşulları gözetilerek planlanan takvime uygun şekilde belirli periyotlarla sürdüğünü açıkladı.

Akreplere karşı çalışmaların şikayetlerin yoğunlaştığı İluh, Çamlıca ve Seyitler gibi mahallelerde 15 günlük periyotlarla gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Vekili Aksoy, vatandaşların günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri için yıl boyu çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların Alo 153 üzerinden gönderdikleri şikayet ve bilgilendirmelerin, belediye ekipleri tarafından 24 saat içerisinde sonuçlandırıldığını belirten Başkan Vekili Aksoy, “Sivrisinek üreme alanları olan bodrum jit alanları, İluh Deresi, DSİ kanalı gibi yerlerde 2 ekip ile larva mücadelesi sürdürülmektedir. Karasinek mücadelemiz ise mahallelerimizde düzenli periyotlarla aksamadan devam etmektedir” dedi.