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21 Mayıs 2018 17:01

Haşere ve sineklere karşı aralıksız ilaçlama yapılıyor

Batman Belediyesi, halkın sinek ve sivrisinekten uzak huzurlu bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Haşere ve sineklere karşı aralıksız ilaçlama yapılıyor

21 Mayıs 2018 17:01


İlaçlama programının 17 Mayıs’ta başladığını açıklayan Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilaçlama ekiplerinin halkın günlük yaşamlarını rahat sürdürebilmeleri ve sorunsuz bir yaz geçirmeleri için çalışmalarını düzenli olarak sürdürdüğünü belirtti. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından buğday biti ile ilgili de yapılan açıklamada, “Mevsimler olarak şehrimiz her sene olduğu gibi buğday biti denen bir haşere türünün akınına uğramaktadır. Buğday biti denen haşere, sivrisinek veya karasinekten farklı insana zarar vermeyen türdür, bu geçici bir durumdur. Yapılacak ilaçlama çalışmaları ile bu sorun kısa sürede ortadan kalkacaktır” denildi.




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