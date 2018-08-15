Hatalı sürücüye kırmızı düdük

Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Batman-Diyarbakır yolu uygulama noktasında ‘Kırmızı Düdük’ projesini başlattı. Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarını azaltmak için başlatılan ‘Kırmızı düdük’ projesiyle araçlarda bulunan çocuklara evebeynlerinin kural ihlali yapması durumunda kırmızı düdük çalmasını tembihlendi. Hayata geçirilen proje hakkında bilgi veren Komiser Yardımcısı Rıdvan Seçim, “Bugün yapmış olduğumuz uygulama bayram öncesi ölümlü ve trafik kazası yaralamalarına hangi kusurların çok olduğunu göz önünde bulundurarak sürücü adaylarımızı bu konuda uyarma adına bu uygulamayı başlatmış olduk. Bunu yaparken sadece sürücünün değil, araç içerisinde bulunan tüm herkesin sorumluluğu olduğunu tüm vatandaşlarımıza bildirmek istiyoruz. Bunu da özellikle çocuklarımıza yönelik kırmızı düdük uygulamamızla çocuklarımıza anlatarak daha dikkatli ve duyarlı bayram sürecinde sürücülerimizin güvenli ve huzurlu bir şekilde evlerine gitmeleri için, sevdiklerine kavuşmaları için çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Kırmızı düdüğümüzün amacı sürücünün araçta bulunan çocukları tarafından aşırı hız, emniyet kemeri kullanmama gibi konularda sürücüyü uyarması amacıyla kırmızı düdük uygulamasına başladık” dedi.

"Çocuklarımız bizi uyaracak"

Vatandaşlardan olumlu tepkiler alan kırmızı düdük uygulaması hakkında konuşan bir sürücü, “Bu uygulama çok güzel bir uygulama. Bundan sonra çocuklarımız bizi uyaracak” dedi.

Uygulama sırasında ‘Kırmızı Düdük’ verilen bir çocuğun, ‘Benim babam hep kırmızı ışıkta geçiyor’ demesi ile çocukların ne kadar dikkatli olduğunu gösterdi. Polis ekipleri de küçük çocuğa, ‘baban kırmızı ışıkta geçtiğinde ona kırmızı düdük çal’ yanıtını verdi.