Hava mania çözümü tatmin etmedi

Batman kent merkezinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan hava mania nedeniyle uzun bir süreden bu yana durma noktasına gelen inşaat sektörü ile ilgili geçtiğimiz günlerde Batman Belediyesi’nin kamuoyuna duyurduğu “hava mania sorunu çözüldü” açıklamasına müteahhitler ve mimarlardan tepki geldi. Şehrin yüzde 70’inde sorun çözüldü denilen yerlerde yeni yapılaşmalar için boş arazi bulunmadığını ifade eden Mimar Zahit Anaç, “Son yıllarda Batman’ın gündemini meşgul eden hava mania sorunu ile alakalı Batman Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalar sonucu gerekli bilgileri paylaşacağım. Mania hava araçların güvenli bir şekilde kalkış ve inişini sağlayan kriter ve kuralardır. Bu kriterler çerçevesinde Batman’daki yapılaşmalar 3 yıldan fazladır durma noktasına gelmiştir. Bununla alakalı Batman Belediyesi’nin çözüme dayalı ortaya atmış olduğu mania kriterleri ve çalışmaları ile alakalı yüzde 70’nin çözüldüğünü, oysaki bu çözülmüş diye söylenen alanların şu andaki yapı stokunun karşılanabilmesi adına halen bu sorunlar devam etmektedir” dedi.

“Bireysel başvurular rant kapısı açacak”

Yapılan hava mania çalışmasının sonuca ulaştığını ancak tatmin edici bir sonuç vermediğini ifade eden Anaç, “Çünkü esas yapılaşma alanı olan Tilmerç ve Gültepe’deki bu arsalar hava mania sorunu ile hala cebelleşmektedir. Geriye kalan parsellerle ilgili aldığımız duyumlara göre bireysel başvuruların önü açık olduğu söylentileri ve burada rant kapsamına girip rant kapısı açacaktır. Hava mania için esasen iniş kalkış güzergâhları önem arz etmektedir. Bu güzergahların hava araçlarının iniş kalkışına engel olmaması gerekmektedir. Fakat aks olarak kuzey ve güney yönünde kurulan havaalanı pistinin Batman hava mania sorununa çözüm için bir umuttur. Hava mania konusunda tamamen çözüldü açıklamaları gerçeği tam anlamıyla yansıtmamaktadır. Hava mania Gültepe ve Tilmerç mevkiinde çözülememiştir. Halk halen aynı sıkıntıları yaşamakta ve bu parsellere inşaat yapmamaktadır. Hava mania çözüldü denen bölgelerin büyük bir bölümü şuanda imarda olmayıp tarım arazisi olarak görülmektedir. Belediyenin bu tarım arazilerini imara açılması konusunda bir çalışma yapması gerekmektedir veya kent merkezlerinde çözülmüş olan hava manianın geniş kapsamlı bir imar planı revizyonuyla yeniden değerlendirmesi gerekmektedir” diye konuştu.

"Batman memur şehri oluyor"

Hava mania sonucunda Batman’ın bir inşaat ve emlak şehri olmaktan uzaklaşıp olup bir memur şehri durumuna geldiğini aktaran Anaç, şunları kaydetti:

“Esnaf artık cumartesi ve pazar günlerini iple çekmektedir. Memurların yapacağı alışverişlerle ticaret kapılarını açık tutmaktadırlar. Son 3 yıldır hava mania sorunun devam etmesinden ötürü mimar ve mühendis meslektaşlarımız işsiz kalıp ekmek tekneleri olan ofislerini kapatma yoluna girmişlerdir. Bu sorunu hep beraber çözmemiz gerekmekte. Bizi geriden takip eden meslektaşlarımıza bir çözüm kapısı olarak yeni bir yol açmak zorundayız. Aksi takdirde girmiş olduğumuz çıkmaz sokakta hepimiz üst üste yığılıp bu sıkıntılarla yok olacağız. Çözüm için yapılacak olay çözülmemiş alanların için tekrardan bir hava mania çalışması raporu hazırlayıp havaalanın iniş kalkış güzergahının bu alanlarının hava mania etkisinde olmadığını ilgili kurum olan Sivil Havacılık Kurumuna tekrardan anlatılması ve Batman’ın iyi tanınması gerekmektedir. Hava mania konusu yine bizim gündemimizi 3 yıl boyunca meşgul edecekse buna alternatif olarak daha önce belirttiğim gibi yeni alanların imara açılması gerekmektedir. Yoksa bu kısır döngü bu şekilde bir ileri bir geri hareket edecektir.”