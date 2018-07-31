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31 Temmuz 2018 19:37

Hediye edilen akülü arabayı görünce gözyaşlarına engel olamadı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Kilis köyünde ikamet eden, tekerlekli sandalyesi olmadığı için kardeşleri tarafından el arabasıyla gezdirilen bedensel engelli Ersin Bilmez, Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Derneği tarafından kendisine teslim edilen akülü arabaya binince sevinç gözyaşları döktü.

Hediye edilen akülü arabayı görünce gözyaşlarına engel olamadı

31 Temmuz 2018 19:37


Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığı ile akülü araç talebini hayırsever vatandaşlara duyurması üzerinde harekete geçen AHBAP Derneği Batman temsilcileri, Sason’a bağlı Kilis köyünde ikamet eden Ersin Bilmez’i evinde ziyaret ederek akülü araba hediye etti. Akülü arabaya kavuştuğu için çok mutlu olduğu gözlenen Ersin Bilmez (22), İhlas Haber Ajansı muhabirine ve Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Derneği üyelerine defalarca teşekkür etti.


İHA’nın haberi üzerinde harekete geçtiklerini belirten AHBAP Derneği Batman İl Temsilcisi Betül Tutuş, “AHBAP Genel Başkanımız Haluk Levent aileye ulaşmak için bizleri görevlendirdi. Biz de en kısa zamanda ailenin belge ve raporlarını tamamlayıp akülü aracın alımını gerçekleştirdik. Koordineli bir şekilde çalışarak aile için elimizden geleni AHBAP Batman olarak prosedürlere uygun bir şekilde yaptık. AHBAP’ın birinci yıldönümünde böyle güzel bir şeye imza atmak sevginin ve gerçeğin peşinde olan bütün AHBAP’lar için gurur vericidir. Dernek olarak İhlas haber Ajansı’na bu duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.




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