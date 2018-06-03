Hırsızlar 50 kovan arı çaldı

Batman’ın Sason ilçesinde arıcılıkla uğraşan Ali İhsan Akçil, yol kenarına bıraktığı 50 kovan arısının hırsızlar tarafından çalındığını ileri sürdü. Kısa bir süreliğine kovanların başından ayrıldığını ve döndüğünde kovanlarının çalındığını fark ettiğini belirten Akçil, “250 kovan arım var. Yaz kış sürekli arılarımla uğraşıyorum. Kışları sıcak bölgelere, yazları ise serin ve bol çiçeklerin bulunduğu yüksek dağlara çıkarıyorum. Bu yıl aşırı yağmurlardan bir türlü fırsat bulup arılarımı yaylaya çıkaramadım. Bu nedenle Batman-Sason arasında bulunan bir alana geçici süreliğine bıraktım. İlk fırsatta oradan daha güvenli ve daha sağlıklı bir alana taşıyacaktım ancak hırsızlar benden önce davrandı ve 50 kovan arımı çaldılar. Arılarım benim tek geçim kaynağımdı. Arılarımın çalınmasından dolayı büyük üzüntü yaşadım. Hırsızların bulunmasını istiyorum” dedi.