Hırsızlar bahçe kapılarına dadandı

Batman'da akıllara zarar hırsızlık olayları yaşanmaya devam ediyor. Kent merkezi Cengiz Topel ile Bahçelievler Mahallelerinde bahçe kapılarına dadanan hırsızların rahatlığı ve pişkinliği pes dedirtti.

Bahçe kapıları çalınan Alper Saçcı, kapının gündüz vakti çalındığını söylerken, Bilal Ayaz ise site kapısının gece geç saatlerde çalındığını söyledi. Bahçe kapısı çalınan Alper Saçcı, “Sabah işe gittim. Akşam geldiğimde güpegündüz kapıyı çalmışlar. Mahallede birkaç kişinin daha kapısını çalıp herhalde hurdacıya satmışlar. Güpegündüz hırsızlık yapıyorlar. Hırsızlığın bu kadarına da pes artık, kapılara dadandılar” şeklinde konuştu.

"Hırsızlığın bu kadarına da pes"

Bilal Ayaz, akşam yerinde olan kapının sabah kalktıklarında olmadığını söyledi. Ayaz, "Akşam kapı yerindeydi. Sabah kalktığımızda ise kapı yerinde değildi. Kapıyı yerinde göremeyince şok olduk. Mahalle bekçilerini göreve davet ediyoruz. Başka yerlerde de bu tür hırsızlık olaylarının olduğunu duyduk. Bu hırsızlık olaylarının aydınlatılmasını istiyoruz. Hırsızlığın bu kadarına da pes diyoruz” dedi.