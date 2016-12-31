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31 Aralık 2016 13:02

Hırsızlar iş yerini 1 dakikada soydu

Hırsızlar iş yerini 1 dakikada soydu

31 Aralık 2016 13:02

Batman’da 6 iş yeri, yüzleri maskeli 4 hırsız tarafından soyuldu. Bir oyun salonunda 1 dakikada gerçekleşen hırsızlık anı ise, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Hırsızlık olayı, Gap Mahallesi 2505 Sokak’ta meydana geldi. Otomobille gelen 4 kişiden biri araçta beklerken 3 kişi ise iş yeri kapılarını kırarak içeri girdi. Şeref Cafe Oyun Salonunu da soyan hırsızlar burada güvenlik kameralarına yakalandı. Otomobille gelen hırsızlar iş yeri önünde durarak sokakta kimsenin olmadığından emin olduktan sonra yüzü maskeli 3 kişi araçtan inerek cafenin kapısını uzun süre kurcaladı. Kapı kilidini kırmayı başaran hırsızlar, içeriden 2 adet plazma televizyonu, sigara içecek ve bir miktar parayı alarak otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.
Emin Önal’a ait Şeref Cafe Oyun Salonunda güvenlik kameralarına yakalanan hırsızların 1 dakikada kapıyı açarak iş yerinden televizyonları aldıkları görüntülendi. Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelince soyulduğunu anlayan iş yeri sahibi Emin Önal, hırsızlık olayı polise bildirdiğini söyledi ve hırsızların yakalanmasını istedi.
Önal, "Mekanımızı yeni açtık ’hayırlı olsun’ dedik ama bir türlü hayırlı olamadı. Gece saat 02.00 sıralarında mekanımızı kapattıktan hemen sonra 4 şahıs araçla gelip kapımızın 3 tane asma kilidini kırıyor. Hırsızlar iki tane plazma televizyon alıyor ve bu işlemleri bir dakika sürmüyor. Daha sonra içerideki sigaraları ve bir miktar parayı alıp yetmezmiş gibi içecekleri de alıp 1 dakika içinde mekanı soyuyorlar. Aynı saatte adamlar ilerde 6 iş yerini daha soyuyor. Biz de mağdur olduk yeni iş yerimize hayırlı diyemedik. Hırsızların parmak izi bile yok sadece kamera kayıtları var elimizde" dedi.
Polis hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.



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