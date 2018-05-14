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14 Mayıs 2018 09:51

Hizmet almak için referandumla merkeze bağlandılar

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı köyü, hizmet alabilmek ve belediye sınırlarına dahil olmak için referanduma gitti.

Hizmet almak için referandumla merkeze bağlandılar

14 Mayıs 2018 09:51

Halk oylamasında vatandaşların çoğunluğunun isteği üzerine Yolağzı köyü mahalle oldu.


Sandık başına giden vatandaşlardan 398’i ’Evet’ 230’u ’Hayır’ oyunu kullandı. Yolağzı Ortaokulunda yapılan ve 630 seçmenin oy kullandığı referandum sonucunda 2 oy geçersiz sayılırken, 398’i ’Evet’ 230’u ’Hayır’ çıktı. Belediye hizmetlerinden yeterince yararlanabilmek istediklerini belirten Muhtar Şehmus Kavak, "Gercüş ilçesine mahalle olarak bağlanmak istiyoruz. Sıkıntılarımızı gidermek, belediye hizmetlerinden yararlanmak için referandum kararı aldık" dedi.


Beşir Oğuz isimli vatandaş ise ilçeye bağlı mahalle olmak üzere sandık başına gitmeye karar verdiklerini söyledi. Oğuz, "Biz Gercüş ile beraber yürümek istedik, bundan dolayı Gercüş’ün mahallesi olmak istedik daha iyi hizmetler alabilmek için evet oyunu kullandık. 80 yaşındayım sürekli Gercüş ile beraberiz Reisi Cumhurumuzun dediği gibi ’Durmak yok, yola devam’ biz de yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.


Şemsettin Yarba isimli köylü de köylerine hizmet gelmesi için böyle bir karar aldıklarını söyledi. Yarba, "’Köyümüz için hizmet gelmesini istiyoruz. Köyümüzün altyapısı, oturma parkları olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.




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