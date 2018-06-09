Geleneksel İftar Programı kapsamında Batman’da görev yapan hakim ve savcılarla bir araya geldi.

Batman’da hakim ve savcılar için verilen iftar programına Vali Ahmet Deniz, HSK Üyesi Alp Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede ve birçok hakim ve savcı katıldı.

"Geleceğe ümitle bakıyoruz"

Batman’da verilen iftar programında konuşan Vali Deniz, "35-40 yıldır PKK terör örgütünü piyon olarak kullandılar. Aynı şekilde 35-40 yıldır içimize yerleştirdikleri FETÖ’yü kullanarak 15 Temmuz’da hain bir darbe girişiminde bulundular. 16 Temmuz’da örnek bir şekilde Türkiye’de birçok kuruma örnek olacak o yürekli, cesaretli duruşu gösteren HSK’mız gerçekten müthiş bir iş başardı" dedi.

"HSYK seçimlerinde FETÖ yenilgiye uğratıldı"

Yargıda FETÖ yapılanmasını Yargıda Birlik Derneği’nin çok önceden fark ettiğini ve adalet duygusu ile Yargıda Birlik Derneği’nin kurulduğunu ifade eden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Alp Arslan, "Yargıda Birlik Derneği, yargıda FETÖ yapılanması tehlikesini çok önceden fark ederek bu yapıya engel olmak isteyen değişik dünya görüşüne sahip fakat kalbi adalet duygusuyla çarpan memleket sevdalısı meslektaşların kurduğu bir birlikteliktir. 2014 yılında HSYK seçimlerinde Yargıda Birlik Derneği tarihi bir misyon yüklenerek, yargıda tezgah ve kumpaslarla etkin olan, yargının gücünü kendilerinden olmayan kamu görevlileri, başta subaylar, bürokratlar ve iş adamlarını ürettikleri sahte delil ve belgelerle tasfiye ederek, bunların yerine kendi örgüt üyelerinin gelmesini sağlamış ve bu güçle çok önceden beri yıkmak ve ele geçirmek istedikleri binlerce yıllık devletimize, aziz milletimize karşı menfur 15 Temmuz darbe girişimine kalkışmışlardır. Yargıda Birlik Derneği üyelerimizin samimi çalışmaları sonucu 2014’te HSYK seçimlerinde hain FETÖ yenilgiye uğratılmış, ihtilal teşebbüsüne bu yüzden yargı ayağı eksik katılmışlardır" şeklinde konuşu.

"Bağımsız ve tarafsız bir yargı sisteminin inşası için bütün gücümüzle çalışacağız"

Yargıda daima hukukun üstünlüğü için kuruldukları günden bu yana hep aynı şeyi savunduklarını belirten Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz, “İlk kurulduğumuz günden bu yana hep aynı şeyi savunduk. Yeniden ve daima hukukun üstünlüğü. Bunu başarabilmek ve milletimizin güvenine layık bir yargı sisteminin tesisi için 4 yıl önce çıktığımız Anadolu yolculuğunda adalet terazisine hep birlikte işlediğimiz kardeşlik cemresi varlığını korudukça, ülkemizin istikbali ve istiklali emin ellerde olacaktır. Büyük Türk milleti binlerce yıllık tarihi boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde tüm tehdit ve saldırılara karşı hep dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Milletimizi güçlü kılan ve tarihte öne çıkaran da bu birlik ve beraberlik duygusudur" dedi.

"Biz güçlü olursak devletimiz güçlü olur"

"Biz inanıyoruz ki biz büyük ve güçlü bir aileyiz" diyen Kırmaz, "Biliyoruz ki biz güçlü olursak devletimiz güçlü olur. Vatanımız daim olur, milletimiz huzurlu olur. Bunun için var gücümüzle çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Başarılı ile başarısızı, emek veren ile emeksizi, liyakatli ile lakaytı, iyi ile kötüyü ayırt edebilmek için her şeyimizle çalışacağız. Adına hüküm kurduğumuz büyük Türk milletinin vicdanındaki adalet duygusunun tatmini için varımızla yoğumuz ile çalışacağız. Milletinin değerlerini bilen, saygın ve güven duyulan, bağımsız ve tarafsız bir yargı sisteminin inşası için bütün gücümüzle çalışacağız” dedi.

"Muhalif kesimlere acımasızca operasyonlar yaptılar"

2014 yılında yapılan HSK seçimlerinde HSK’nın resmen FETÖ’nün kalesi olmaktan çıkarıldığını söyleyen Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede ise, FETÖ’nün yargı üzerinden kendilerine muhalif gördükleri her kesime çok sert operasyonlar yaptığını belirtti. Konuşmasının devamında Dede, şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin birçok kurumu malum FETÖ ele geçirdiği gibi yargı camiası da ne yazık ki onların eline geçti. Yargı üzerinden bu ülkede kendilerine muhalif gördükleri her kesime acımasızca çok sert operasyonlar yaptılar. İnsanların özel hayatlarına daldılar birçok şey yaptılar. Bu durumdan rahatsız olan ve tek derdi adalet olan, hukuk olan ülkenin geleceğini düşünen meslektaşlarımız yargıda birlik çatısı adı altında toplanarak 2014 yılındaki HSK seçimlerinde HSK resmen FETÖ’nün kalesi olmaktan çıkarılıp bu kurumumuzu gerçek milletimizin temsili olan yöneticilerimize teslim ettiler. Yargıda Birlik çatısı altında bu seçimler kazanılmış olmasaydı eminim ülkemiz şu an uğraşmakta olduğu sorunların çok daha ötesinde ciddi sorunlarla uğraşacaktı. 15 Temmuz’dan sonra kurumlarımıza baktığımızda kendisini en iyi temizleyen kesinlikle yargı teşkilatıdır. Teşkilatımızın FETÖ’den temizlemesi noktasında yargıda birlik ruhunu ve dayanışmasının yeri tartışılamaz. Aynı şekilde yargıda bu temizliğin hassas ve titiz bir şekilde yapılmasında kesinlikle HSK’da titizliğinde ve hassasiyetliğini de buradan belirtiyorum. Ülke olarak HSK’ya çok şey borçluyuz. Ben bu duygularla ülkemizin ve teşkilatımızın geleceği için yargıda birlik ruhunun devamını diliyorum.”