Hükümlüler, Batman Üniversitesini güzelleştiriyor

Bir süre önce Batman Üniversitesi Rektörlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile cezalarının bir kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulamak suretiyle geçirilmesine karar verilen yükümlülerin Batman Üniversitesi kampüsünde kamu hizmetlerini yerine getirilmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Batman Üniversitesi Kampüsü’nde ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmetine başlayan denetimli serbestlik tedbirli hükümlüleri, Üniversite binalarını boyayarak güzelleşmesine katkıda bulunmaya başladı.

"Eğitim alanları güzelleşiyor"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, “Üniversitemiz ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün işbirliği ile cezalarının bir kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulamak suretiyle geçirilmesine karar verilen hükümlülerin rehabilitasyonu ve sosyal uyumları için Batman Üniversitesi kampüsünde ihtiyaç duyulan alanların boyanarak eğitim alanlarımızın daha temiz, kullanışlı ve estetik bir görünüme kavuşturuluyor” dedi.

”Hizmet üretiliyor"

Denetimli Serbestlik Müdürü Erol Acar ise, “Denetimli serbestlik tedbiri uygulananlar, kamu hizmeti yaparak toplum içerisinde cezalarını çektiği için aile ve sosyal yaşamdan kopmadığını ayrıca bir hizmet üreterek Batman Üniversitesi’nin güzelleşmesine katkı sunarak güzel bir iş yapmakta, bu haliyle hem hükümlü hem de toplum açısından faydalı bir uygulama yol açmaktadır” diye konuştu.