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13 Mayıs 2018 15:27

İHA’nın haberi ses getirdi, yüzünün ameliyatı için gerekli para toplandı

Batman’da 2009 yılında geçirdiği trafik kazasında yüzü büyük hasar gören Mehmet Vefaddin Özçelik’in yüzünün eski haline getirilmesi için İhlas haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haberin ardından başlatılan kampanya sayesinde gerekli olan 135 bin TL toplandı.

İHA’nın haberi ses getirdi, yüzünün ameliyatı için gerekli para toplandı

13 Mayıs 2018 15:27


Geçirmiş olduğu kaza sonucu yüzü büyük hasar gören Mehmet Vefaddin Özçelik’in ameliyatı için başlatılan yardım kampanyasında gerekli olan 135 bin TL toplandı. Ameliyat için gün sayan Özçelik’e ise kötü haber doktorundan geldi. Ameliyatı yapacak doktorunun geçirdiği kaza sonucu aşil dendonu yırtıldığı için 2-3 ay boyunca ameliyatlara giremeyeceğini belirten Özçelik, ameliyatı için destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Özçelik, “Tedavim için Batman Valiliğine yaptığım başvuru yardım kampanyası olumlu cevaplanmıştı ve Batman Valiliği kapsamında tüm Türkiye genelinde yardım toplamaya başlamıştık. Tedavim için 135 bin TL para gerekiyordu. Tedavim için gerekli olan paranın yarısını biz toplamıştık. Daha sonra Batman’daki gazetelerimize başvurduk. Sesimizi duyurdular. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Genç MÜSİAD’ın yaptıkları desteklerden dolayı kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır. Eksik kalan 20 bin lirayı ismini vermek istemeyen hayırsever bir vatandaşımız üstlendi. Toplamda biz ameliyat parasının 123 bin lirasını denkleştirmiş bulunmaktayız” dedi.



Ameliyat 3 ay ertelendi


Ameliyatı yapacak olan doktorunun yaklaşık 2-3 ay ameliyatlardan uzak kalacağını ifade eden Özçelik, “Doktorum geçirmiş olduğu talihsiz bir kazadan dolayı 2-3 ay boyunca ameliyatlardan uzak kalacak. 2-3 ay sonra tekrar muayenemize gidip ameliyatlarımıza başlayacağız. Emeği geçen Batman Valiliği, Batman Belediyesine, haberimi yapanlara, MÜSİAD’a, Genç MÜSİAD’a, yaptıkları katkılarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Bana hayat bağışladılar, sayelerinde hayat bulacağım. Yaptıkları desteklerden dolayı çok mutluyum. Ne kadar teşekkür edersem azdır” şeklinde konuştu.




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