İki çocuğu boğulmaktan kurtaran vatandaşlara plaket verildi

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada çocukları kurtaran iki vatandaşı makamında ağırlayan kaymakam Ökkeş Beyaz’ın, ilçede bulunan Sason Çayına serinlemek için giren yaşları küçük iki çocuğun boğulmak üzere olduğunu gören ve çocukları kurtaran Naif Doğan ve Enver Çaça’ya plaket verdiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde hasta olan çocuğunu Sason Devlet Hastanesine götürmek isteyen 62 yaşındaki Naif Doğan, 13 yaşındaki Habip Çelik ile 14 yaşındaki Arafat Haykır’ın suda boğulmak üzere olduğunu fark etti. Hemen aracını durdurarak Sason Çayı’nda boğulmak üzere olan iki çocuğu kurtarmak için suya atlayan Naif Doğan, her iki çocuğu da sudan çıkarmayı başardı. Boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğu Sason Devlet Hastanesine kendi aracıyla götüren Naif Doğan, Sason’da günün kahramanı ilan edilmişti.