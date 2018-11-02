İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

BATMAN (İHA) – Batman’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

BATMAN (İHA) – Batman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.


Kaza, Batman-Diyarbakır karayolu Mirzabey köy yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 KEM 58 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 60 HV 202 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralanırken hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü itfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, yapılan çalışmalar sonrası yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.