İki şehit annesi yılın annesi seçildi

Kaymakamlığın düzenlediği anneler günü programında İlçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz’ın eşi Saniye Beyaz tarafından yılın annesi sertifikasını alan Nacile Çelik, aldığı sertifikanın gururlu bir ödül olduğunu belirterek, “Bana verilen bu sertifikayı bütün şehitlerin anneleri adına kabul ediyorum. Bizim içimiz yanıyor yanmasına ancak kalleş terör örgütünün de derbeder edildiğini görmek yüreğimize su serpiyor. Allah bütün güvenlik güçlerimize kaza bela vermesin” dedi.

Yılın annesi seçilen Çelik’e sertifikasını takdim eden İlçe Kaymakamı Beyaz’ın eşi Saniye Beyaz ise “Yıllar önce Sason’a bağlı Topluca köyü büyük bir acıya ve terörün kalleşliğine tanık oldu. Nacile anne, terörün en yoğun olduğu dönemde vatanı için nöbet tutan güvenlik koruyucusu çocuklarına yemek hazırlamıştı. Hazırlanan yemekleri nöbet tutan ağabeylerine götürmek için yola çıkan Hüsna ve Sabriye kardeşler, pusuda kalleşçe saklanan teröristleri fark etti. Fark edildiğini anlayan alçaklar, önce 11 yaşındaki Sabriye’yi şehit ediliyor. Kardeşinin vurulduğunu görünce ateş açan alçaklara taş ile karşılık veren 9 yaşındaki Hüsna’yı 26 kurşunla şehit ediyorlar. Dünyanın en büyük acısını, evlat acısını yaşamış, çocuk yaşta alçak terör örgütü tarafından iki yavrusunu kaybeden şehit annesi Nacile Çelik’i yılın annesi olarak seçtik. Yılın annesi, örnek bir anne olan Nacile Çelik’i tebrik ediyorum” diye konuştu.