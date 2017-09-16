Ilısu Barajı’na 3 ünite rotor indirildi

Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü tarafından 6 üniteden oluşan ve her bir ünitesi 200 MW olan toplamda 1200 MW kurulu güce sahip Ilısu Barajı ve HES inşaatındaki santral binası ünite 3’teki elektromekanik montaj işinde en önemli aşamaya gelindi. 460 ton ağırlığında ve 8 bin 150 milimetre çapındaki rotor, her biri 250 ton kapasiteli iki adet santral binası ana vinci yardımıyla başarılı bir şekilde indirildi.

Türkiye’nin 100 yıllık vizyonu içerisinde yer alan ve dünyanın en büyük su yapılarından biri olan, aynı zamanda GAP projesinin iki ayağından biri olan Ilısu Barajı ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde olup, temelden yüksekliği 135 metre olarak inşa edildi. Bin 200 MW kurulu güce sahip olan Ilısu Barajı’nın yılda ortalama 4.12 milyar kWh enerji üreteceği bildirildi. Gövde dolgusunun 23,5 milyon metreküplük kısmı ile ön yüz betonuna ait toplam 105 bin metreküp betonunun tamamlandığı ve barajın toplam fiziki gerçekleşmesinin yüzde 96’ya ulaştığı belirtildi.

Ilısu Barajı ve HES ile sadece elektrik enerjisi üretiminden ülke ekonomisine yılda 1,4 milyar TL katkı sağlanacağını belirten yetkililer, "Ilısu Barajı’nın enerji alanında ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ile birlikte bölge insanımızın refah düzeyini yükselterek hayat tarzını, yaşam kalitesini değiştirecektir. Proje bölgedeki işsizlik sorununa da çare olacak, 4 bin kişiye istihdam alanı, aileleri ile birlikte 28 bin kişiye geçim kaynağı sağlanacaktır. Bu projenin enerjiye yönelik bir proje olmasının yanı sıra bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal alanda gelişmesinde de çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Ilısu Barajı GAP’ın can damarı olup, aynı zamanda Cizre Barajı’nın yapımına imkan sağlayacak, böylece Ilısu ve Cizre barajları tamamlandığında 662 bin dekar arazi sulamaya açılacaktır. Proje ile bölgenin tarım sektöründe balıkçılık, seracılık, badem yetiştiriciliğinde gelişmeler göstereceğini ve aynı zamanda bölgenin turizm alanında hak ettiği yeri alarak Hasankeyf ile turizm sektöründe istihdam alanında 39 kat artış yaparak yıllık 83 kat ekonomik katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.