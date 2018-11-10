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İlkokul öğrencilerinden lösemi hastalarına destek

Batman’da bir grup ilkokul öğrencisi, lösemili çocuklar için bedenleriyle LÖSEV yazarak farkındalık oluşturdu.

Batman'da bir grup ilkokul öğrencisi, lösemili çocuklar için bedenleriyle LÖSEV yazarak farkındalık oluşturdu.


Yenişehir İlköğretim Okulu'nda eğitim gören öğrenciler, lösemili çocuklara destek olmak ve yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle okul bahçesinde bedenleriyle LÖSEV yazısını oluşturdu. Öğrenciler oluşturdukları şekil sonrasında hep bir ağızdan yalnız değilsiniz diyerek, lösemili hastalara desteklerini belirtti. Minikler tarafından yapılan bu etkinlik, öğretmenleri ve vatandaşlar tarafından takdir topladı.

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